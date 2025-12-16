Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dom Odilo manda padre Júlio Lancellotti suspender transmissão de missas e uso de redes sociais

Padre ainda pode ser afastado de paróquia onde atua há anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:32

Padre Júlio Lancellotti
Padre Júlio Lancellotti Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O padre Júlio Lancelotti informou nesta terça-feira (16) que estão suspensas, de forma temporária, as transmissões ao vivo de suas missas e a movimentação de suas redes sociais. A decisão foi determinada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, e, segundo o religioso, não implica mudança imediata de paróquia.

Em nota divulgada após a repercussão do caso, Lancelotti afirmou: “Conforme informado no último domingo (14), as transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca”. No mesmo comunicado, acrescentou: “As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário” e negou boatos sobre afastamento do cargo: “Não procede a informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo”. Ao final, reforçou: “Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo”.

Padre Júlio Lancellotti

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou apoio ao padre Júlio Lancellotti por Ricardo Stuckert/PR
Padre Júlio Lancelotti por Reprodução/Instagram
Padre Júlio Lancellotti por Rovena Rosa/Agência Brasil
Ricardo Nunes e padre Júlio Lancellotti por Reprodução
Padre Júlio Lancelotti por José Cruz/Agência Brasil
Padre Julio Lancellotti por Reprodução / Redes sociais
Padre Júlio Lancellotti por Divulgação/MJSP
1 de 7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou apoio ao padre Júlio Lancellotti por Ricardo Stuckert/PR

A suspensão das transmissões foi anunciada pelo próprio padre durante uma missa neste final de semana, quando comunicou aos fiéis que não haveria mais exibição ao vivo das celebrações. O aviso, feito em uma das transmissões, rapidamente se espalhou e gerou forte reação em grupos de padres e religiosos que se comunicam por WhatsApp.

Até então, as celebrações eram exibidas pela Rede TVT (TV dos Trabalhadores), mantida por sindicatos, além do portal ICL e do YouTube. Procurado, Lancelotti confirmou à coluna de Mônica Bergamo que a orientação partiu de dom Odilo e explicou o teor do pedido. “Dom Odilo me pediu para dar um tempo. Ele acha que é uma forma de recolhimento e de proteção”, disse. Questionado se concordava com a decisão, respondeu: “Tenho apenas que obedecer”.

Além da suspensão das transmissões e das atividades nas redes sociais, existe a possibilidade de o cardeal retirá-lo da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, onde Lancelotti atua há mais de quatro décadas. Essa eventual mudança, porém, ainda não foi formalizada. “Isso ainda não aconteceu”, afirmou o padre, em referência a mensagens que circularam em grupos ligados à Igreja.

Lancelotti completará 77 anos no dia 27 e lembrou que, pelas regras internas, padres a partir dos 75 anos podem ser removidos das localidades onde atuam para se aposentar. Ele pondera, no entanto, que há exceções. “Há padres que permanecem em suas funções por muito mais tempo, alguns depois de completar ‘80, 90 anos’. Depende da necessidade da igreja”, explicou.

Conhecido pelo trabalho voltado à população em situação de rua na capital paulista, o padre é alvo frequente de críticas de parlamentares e políticos de direita, especialmente de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL). Na investida mais recente, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) publicou um vídeo no Instagram afirmando que levou à Embaixada do Vaticano um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas pedindo o afastamento de Lancelotti de suas atividades religiosas.

Até o momento, a Arquidiocese não oficializou nenhuma decisão sobre eventual retirada do padre da paróquia, limitando-se à orientação para a suspensão temporária das transmissões e das atividades nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Jovem de 18 anos é preso por usar jogos on-line para obrigar crianças a se mutilarem

Jovem de 18 anos é preso por usar jogos on-line para obrigar crianças a se mutilarem
Imagem - Lei do seguro endurece: quem mentir sobre o carro pode perder cobertura

Lei do seguro endurece: quem mentir sobre o carro pode perder cobertura
Imagem - Saiba qual é o produto comum nas refeições que ajuda no combate ao acúmulo de gordura na região da barriga

Saiba qual é o produto comum nas refeições que ajuda no combate ao acúmulo de gordura na região da barriga

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’