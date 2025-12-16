IGREJA CATÓLICA

Dom Odilo manda padre Júlio Lancellotti suspender transmissão de missas e uso de redes sociais

Padre ainda pode ser afastado de paróquia onde atua há anos

Carol Neves

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:32

Padre Júlio Lancellotti Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O padre Júlio Lancelotti informou nesta terça-feira (16) que estão suspensas, de forma temporária, as transmissões ao vivo de suas missas e a movimentação de suas redes sociais. A decisão foi determinada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, e, segundo o religioso, não implica mudança imediata de paróquia.

Em nota divulgada após a repercussão do caso, Lancelotti afirmou: “Conforme informado no último domingo (14), as transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca”. No mesmo comunicado, acrescentou: “As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário” e negou boatos sobre afastamento do cargo: “Não procede a informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo”. Ao final, reforçou: “Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo”.

Padre Júlio Lancellotti 1 de 7

A suspensão das transmissões foi anunciada pelo próprio padre durante uma missa neste final de semana, quando comunicou aos fiéis que não haveria mais exibição ao vivo das celebrações. O aviso, feito em uma das transmissões, rapidamente se espalhou e gerou forte reação em grupos de padres e religiosos que se comunicam por WhatsApp.

Até então, as celebrações eram exibidas pela Rede TVT (TV dos Trabalhadores), mantida por sindicatos, além do portal ICL e do YouTube. Procurado, Lancelotti confirmou à coluna de Mônica Bergamo que a orientação partiu de dom Odilo e explicou o teor do pedido. “Dom Odilo me pediu para dar um tempo. Ele acha que é uma forma de recolhimento e de proteção”, disse. Questionado se concordava com a decisão, respondeu: “Tenho apenas que obedecer”.

Além da suspensão das transmissões e das atividades nas redes sociais, existe a possibilidade de o cardeal retirá-lo da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, onde Lancelotti atua há mais de quatro décadas. Essa eventual mudança, porém, ainda não foi formalizada. “Isso ainda não aconteceu”, afirmou o padre, em referência a mensagens que circularam em grupos ligados à Igreja.

Lancelotti completará 77 anos no dia 27 e lembrou que, pelas regras internas, padres a partir dos 75 anos podem ser removidos das localidades onde atuam para se aposentar. Ele pondera, no entanto, que há exceções. “Há padres que permanecem em suas funções por muito mais tempo, alguns depois de completar ‘80, 90 anos’. Depende da necessidade da igreja”, explicou.

Conhecido pelo trabalho voltado à população em situação de rua na capital paulista, o padre é alvo frequente de críticas de parlamentares e políticos de direita, especialmente de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL). Na investida mais recente, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) publicou um vídeo no Instagram afirmando que levou à Embaixada do Vaticano um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas pedindo o afastamento de Lancelotti de suas atividades religiosas.