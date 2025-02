ESQUECIDO NO VEÍCULO

Dona de creche voltou para carro após 4h com dor de cabeça e encontrou menino morto

Ela disse que não se lembrou do garoto e se assustou ao encontrá-lo desacordado

Flaviane Lima, dona da creche onde Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos, morreu após ser esquecido dentro do carro , relatou que só percebeu o que havia acontecido quando estava a caminho de casa, após uma rotina de trabalho no berçário. Ela explicou que, ao abrir o veículo, encontrou o menino em uma posição desconfortável e rapidamente tentou reanimá-lo, após perceber que ele estava sem sinais vitais. >

"Desci na porta do berçário e entrei. Eu subi e fiz minha rotina por volta de quatro horas. Falei para uma das tias que eu ia embora, pois estava com muita dor de cabeça. Quando eu abri o carro, o Salomão dobrou o corpinho dele na cadeirinha. Quando vi, desamarrei rápido da cadeirinha e levei ele para dentro. A gente ligou para os bombeiros. Eu tentei fazer os primeiros socorros, mas a gente percebeu ali que ele já não estava mais", declarou em depoimento. >

Salomão foi encontrado no veículo após a empresária, que também era responsável por buscá-lo em casa, deixá-lo preso à cadeirinha do banco de trás, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Civil informou que Flaviane foi autuada por homicídio culposo, sendo presa após tentar fugir para Itaberaí, a 80 km de Nerópolis. Ela segue detida no Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.>