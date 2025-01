GRANDE SÃO PAULO

Dono de empresa de apostas, esposa, piloto: quem eram ocupantes de helicóptero que caiu

Casal morreu na queda, mas filha de 12 anos e piloto conseguiram sobreviver

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:08

O piloto Edenilson de Oliveira e o casal André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Crédito: Reprodução/ TV Globo

Quatro pessoas estavam no helicóptero que caiu em uma área de mata fechada em Caieiras, na Grande São Paulo, na quinta-feira (16) à noite. Duas morreram e duas sobreviveram. O acidente ocorreu por volta das 19h30, e a aeronave foi localizada apenas na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 6h15, após intensas buscas das equipes de resgate.

A aeronave, que pertencente à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA, foi identificada como sendo operada por Edenilson de Oliveira Costa, piloto que prestava serviço particular para a família a bordo. Durante a operação de resgate, o piloto e a filha de 11 anos do casal, Bethina Feldman, foram resgatados com vida. Ambos foram imediatamente socorridos e levados ao Hospital das Clínicas para cuidados médicos.

Os outros dois ocupantes do helicóptero, os empresários André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O helicóptero havia decolado do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, com destino a Americana, após uma breve parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste. Na hora da decolagem, as condições climáticas na região estavam bastante desfavoráveis, com tempo ruim, o que pode ter influenciado no acidente.

Quem eram as vítimas

O piloto foi identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Ele prestava serviço particular para a família e foi resgatado com vida, saindo andando dos destroços.

André Feldman era CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa do setor de apostas online, enquanto sua esposa, Juliana, formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado, também era empresária. A família era originária de Americana, uma cidade localizada cerca de 130 km da capital paulista. As informações são do G1.