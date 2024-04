RIO DE JANEIRO

Dono de pitbulls que atacaram escritora é preso por receptação de moto roubada

Roseana Murray, de 73 anos, perdeu um braço e uma orelha no ataque; animais foram para lar temporário

Davidson Ribeiro dos Santos, dono dos três pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray, nesta sexta-feira (5), em Saquarema, no Rio de Janeiro, foi preso por receptação de uma moto roubada. Outras duas pessoas foram presas por maus-tratos de animais, segundo informações do G1.

Roseana e Davidson eram vizinhos. A escritora de 73 anos fazia uma caminhada pouco antes das 6h quando foi atacada pelos três cachorros. A violência do ataque foi tanta que ela perdeu uma orelha e um dos braços, depois de ser arrastada por cerca de cinco metros pelos animais.

Inicialmente, Davidson foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado, com a decisão de que iria responder livre por omissão de cautela de animais e lesão corporal. Depois, os policiais foram até a casa dele e encontraram no imóvel uma moto roubada, que causou o flagrante.

Roseana está internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo uma amiga de Roseana informou ao g1, durante o ataque a escritora foi alvo de pelo menos três pitbulls, sendo arrastada por pelo menos cinco metros pelos animais. As mordidas arrancaram parte do braço de Roseana. Ela foi socorrida em estado grave de helicóptero para o hospital.