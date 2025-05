ALERTA

Dormir com o cabelo molhado: hábito aparentemente inofensivo pode comprometer sua saúde

Especialista explica riscos

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:41

Acordar com os cabelos menos rebeldes ou ganhar tempo pulando o secador à noite pode parecer uma boa ideia. No entanto, esse costume aparentemente inofensivo esconde uma série de riscos para a saúde capilar e geral. Quem faz o alerta é Tati Cordeiro, especialista em extensões e criadora do método MegaHairInvisível, referência em técnicas de alongamento capilar no Brasil. >

Segundo a profissional, dormir com os fios úmidos favorece a proliferação de bactérias e fungos, já que a umidade se transfere para o travesseiro e cria um ambiente propício ao desenvolvimento desses microrganismos nocivos. "Pode parecer inofensivo, mas essa prática pode trazer consequências sérias pra sua saúde e beleza. A umidade que fica no cabelo penetra no travesseiro e cria um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos", afirma.>

A especialista ainda destaca que, ao dormir, olhos, boca e nariz ficam diretamente expostos ao travesseiro, o que facilita a entrada de vírus e agentes infecciosos no organismo. “Essas bactérias podem causar irritações no couro cabeludo, favorecer a queda de cabelo e ainda aumentar o risco de infecções virais, como o resfriado comum”, alerta.>

A pele também sofre com os efeitos da umidade constante. O contato frequente com tecidos contaminados pode causar acne, dermatites e coceiras, especialmente em pessoas com sensibilidade ou tendência a alergias. “Sua pele fica vulnerável a essas bactérias que afetam o couro cabeludo e o rosto. Muitas vezes, as pessoas não associam isso ao hábito de dormir com o cabelo molhado, mas há uma ligação direta”, explica Tati.>

No caso de quem usa mega hair ou extensões, os cuidados devem ser ainda mais rigorosos. Por conta da estrutura do alongamento, a retenção de umidade é maior, o que potencializa os riscos. “Trabalhando com alongamentos, aprendi que a atenção com a umidade deve ser redobrada. Compartilho esse conhecimento com minhas clientes porque sei o quanto esse cuidado pode evitar problemas sérios”, acrescenta. >