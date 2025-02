ABERTO AO PÚBLICO

Drogasil oferece exames gratuitos em farmácias de todo o Brasil; saiba quais

Iniciativa acontece em mais de duas mil unidades

A Drogasil, uma das maiores redes de farmácia do Brasil, oferece exames gratuitos de bioimpedância e aferição de pressão arterial em todo o país. Os serviços são às terças-feiras e qualquer pessoa pode ter acesso à iniciativa.>

Mais de duas mil farmácias fazem parte do Dia da Saúde. Para checar em quais filiais a ação está disponível, é preciso consultar o sites ou aplicativos da empresa. O agendamento prévio pode ser feito, mas não é obrigatório. Vale ressaltar que, no site da Drogasil, há informação de que um dos exames custa R$ 17, no entanto, a rede confirmou que nas terças a iniciativa é gratuita. >