FACÇÕES

'É claro que não daria certo', diz desembargadora sobre aliança PCC-CV

Ivana David, do TJSP, atribuiu breve aliança entre PCC e CV a estratégia de advogados para atacar sistema penitenciário federal

“Ao meu sentir, isso foi uma gestão entre advogados das duas organizações criminosas, tentando vender uma versão de que as duas maiores organizações criminosas do país estavam unidas para lutar contra a opressão do sistema prisional”, afirmou. A estratégia seria atacar o Sistema Penitenciário Federal (SPF) com o objetivo de transferir as lideranças das facções para presídios estaduais.>