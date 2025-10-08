DATA COMEMORATIVA

É feriado? Veja o que diz a lei sobre o Dia Nacional do Nordestino, comemorado hoje

Projeto aprovado no Senado busca oficializar a data e reconhecer a cultura nordestina

O Brasil celebra nesta quarta-feira (8) o Dia Nacional do Nordestino, data que exalta a força, a cultura e a contribuição do povo nordestino para o país. A comemoração, ainda sem reconhecimento oficial, marca o nascimento do poeta, músico e compositor Catulo da Paixão Cearense, o “Poeta do Sertão”, nascido em 1863, em São Luís, no Maranhão.

De acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), “é imprescindível comemorar esse dia, haja vista que a região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, com cerca de 54,6 milhões de habitantes”, conforme dados do Censo 2022. O Nordeste ocupa cerca de 18% do território nacional e abriga a maior área semiárida do país, segundo o IBGE.

No Congresso, tramita o Projeto de Lei 2.755/2022, de autoria do senador baiano Angelo Coronel, que pretende oficializar o Dia Nacional do Nordestino em 8 de outubro. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Caso também receba aval dos deputados, seguirá para sanção presidencial. Caso seja aprovado, o dia poderá se tornar feriado nacional.

O autor do projeto destaca que a iniciativa é uma forma de valorização e reparação histórica. “Os nordestinos, apesar das dificuldades e muitas vezes dos preconceitos, mostram resiliência se estabelecendo em várias regiões do país, contribuindo para o desenvolvimento e a diversidade, por isso também se justifica a criação de uma data nacional para celebrarmos o povo e a cultura nordestinos”, afirma o senador.