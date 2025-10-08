Acesse sua conta
É feriado? Veja o que diz a lei sobre o Dia Nacional do Nordestino, comemorado hoje

Projeto aprovado no Senado busca oficializar a data e reconhecer a cultura nordestina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:39

Dia do Nordestino
Dia do Nordestino Crédito: Shutterstock

O Brasil celebra nesta quarta-feira (8) o Dia Nacional do Nordestino, data que exalta a força, a cultura e a contribuição do povo nordestino para o país. A comemoração, ainda sem reconhecimento oficial, marca o nascimento do poeta, músico e compositor Catulo da Paixão Cearense, o “Poeta do Sertão”, nascido em 1863, em São Luís, no Maranhão.

De acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), “é imprescindível comemorar esse dia, haja vista que a região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, com cerca de 54,6 milhões de habitantes”, conforme dados do Censo 2022. O Nordeste ocupa cerca de 18% do território nacional e abriga a maior área semiárida do país, segundo o IBGE.

No Congresso, tramita o Projeto de Lei 2.755/2022, de autoria do senador baiano Angelo Coronel, que pretende oficializar o Dia Nacional do Nordestino em 8 de outubro. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Caso também receba aval dos deputados, seguirá para sanção presidencial. Caso seja aprovado, o dia poderá se tornar feriado nacional.

Dia do Nordestino

Vaqueiro de Curaçá, na Bahia por Shutterstock
Dia do Nordestino por Shutterstock
Licor é o xodó dos nordestinos por Marina Silva/CORREIO
Cuscuz nordestino com carne-seca por
Baião de dois por Shutterstock
1 de 5
Vaqueiro de Curaçá, na Bahia por Shutterstock

O autor do projeto destaca que a iniciativa é uma forma de valorização e reparação histórica. “Os nordestinos, apesar das dificuldades e muitas vezes dos preconceitos, mostram resiliência se estabelecendo em várias regiões do país, contribuindo para o desenvolvimento e a diversidade, por isso também se justifica a criação de uma data nacional para celebrarmos o povo e a cultura nordestinos”, afirma o senador.

Antes mesmo da proposta federal, a cidade de São Paulo já havia instituído o Dia do Nordestino por meio da lei municipal 14.952, de 2009, celebrada originalmente em 8 de outubro. Em 2019, a data foi alterada para 2 de agosto, em homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, falecido em 1989.

