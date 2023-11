Eduardo Paes diz que Taylor Swift 'não está bem' ao comentar adiamento de show por morte de fã

Eduardo Paes diz que Taylor Swift 'não está bem' após morte de fã em show. Crédito: Reprodução

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou no Twitter o cancelamento do show que Taylor Swift faria neste sábado (18). Haverá uma nova apresentação na segunda-feira (20). Segundo o prefeito, a cantora não estaria bem com a morte da fã que passou mal no primeiro show na cidade, na sexta.

"Eu acabei de receber um informe dos responsáveis pelo show da Taylor Swift. Tem dois fatores aí que levam para que o show seja adiado de hoje para segunda-feira. Primeiro a artista parece que não está bem devido aos ocorridos de ontem", comentou Paes.

Em nota divulgada horas antes do início do show, Taylor cita as "temperaturas extremas no Rio" como razão para o cancelamento do show.

Paes comentou o alto número de atendimentos médicos ocorridos na primeira noite de apresentação. "De fato a temperatura do Rio de Janeiro está muito alta, muitos atendimentos médicos. Quero pedir para quem não chegou ao Engenhão ainda para obviamente dar meia volta, não sair de casa. Quem está no Engenhão segue com toda tranquilidade, a organização vai ver como esse ingresso vale para segunda-feira. Se não puder valer a gente vai dar um jeito de recompensar as pessoas. Com muita calma, tranquilidade, estamos acionando os órgãos aqui", disse Paes.

Seria o segundo show de sua turnê no Brasil. O anúncio foi feito pela cantora no Instagram às 17h30 deste sábado, cerca de duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Parte do público já tinha entrado no local.

Taylor cancela show no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução

Com um público de cerca de 60 mil pessoas, o primeiro show da turnê "The Eras Tour" no Brasil ficou marcado por uma tragédia na noite de ontem, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no início do show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

"Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show de hoje devido às extremas temperaturas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas de trabalho e equipe precisa e sempre estará em primeiro lugar", Taylor escreveu no Instagram neste sábado.