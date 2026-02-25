ALTA

Eletrônicos mais caros? Governo federal aumenta em até 25% o imposto de importação sobre mil itens

Expectativa é de arrecadar R$ 14 bilhões extras aos cofres públicos

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:58

Lula e Fernando Haddad Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasi

O governo federal decidiu aumentar o imposto de importação sobre mais de mil produtos, com impacto direto em itens como smartphones, freezers e equipamentos industriais. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que a medida gere uma arrecadação adicional de R$ 14 bilhões ainda neste ano.

O reajuste das alíquotas - que pode chegar a 25% em alguns casos - começou a valer em novembro e integra a estratégia da equipe econômica para fortalecer a indústria nacional e ajudar no cumprimento da meta de superávit fiscal. Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo tem promovido uma série de ajustes tributários com o objetivo de reequilibrar as contas públicas.

A decisão atinge principalmente bens de capital, como máquinas e equipamentos utilizados na produção, além de produtos de informática e telecomunicações. Em determinados casos, a elevação da taxa foi de até 7,2 pontos percentuais.

Importadores criticam a iniciativa e apontam risco à competitividade e possível pressão inflacionária. Já o governo sustenta que a medida é necessária para preservar a indústria brasileira diante do avanço das importações.

Produtos atingidos

Smartphones;

Torres e pórticos;

Reatores nucleares;

Caldeiras;

Geradores de gás de ar;

Turbinas para embarcações;

Motores para aviação;

Bombas para combustíveis ou lubrificantes;

Fornos industriais;

Freezers;

Centrifugadores para laboratórios;

Máquinas para encher e rotular garrafas;

Empilhadeiras;

Robôs industriais;

Máquinas de compactação;

Distribuidores de fertilizantes;

Equipamentos para panificação, açúcar e cervejarias;

Máquinas para fabricação de sacos e envelopes;

Equipamentos de impressão;

Cartuchos de tinta;

Máquinas têxteis;

Equipamentos para fabricação e reparo de calçados;

Circuitos impressos montados;

Painéis indicadores com LCD ou LED;

Tratores;

Embarcações, incluindo navios e plataformas de perfuração;

Câmeras para uso médico ou investigação;

Aparelhos de ressonância magnética;

Equipamentos odontológicos;

Aparelhos de tomografia computadorizada.

O que diz o governo

Em nota técnica, o Ministério da Fazenda informou que as importações de bens de capital e de informática cresceram 33,4% desde 2022. Segundo a pasta, esses produtos já representam mais de 45% do consumo nacional - patamar que, de acordo com o governo, ameaça elos da cadeia produtiva e pode provocar “regressões produtiva e tecnológica do país, de difícil reversão”.

O ministério classificou a medida como “moderada e focalizada”, afirmando que ela é necessária para “reequilibrar preços relativos, mitigar a concorrência assimétrica, conter a tendência de aumento da penetração de importados e reduzir a vulnerabilidade externa estrutural associada ao déficit setorial”.

A equipe econômica também argumenta que o uso de instrumentos tarifários segue uma tendência internacional. Segundo o governo, diversos países reforçaram a proteção em setores específicos ou adotaram medidas comerciais para enfrentar choques externos e práticas de dumping.

No ano passado, os principais fornecedores desses produtos ao Brasil foram Estados Unidos (US$ 10,18 bilhões, 34,7% de participação), China (US$ 6,18 bilhões, 21,1%), Singapura (US$ 2,58 bilhões, 8,8%) e França (US$ 2,52 bilhões, 8,6%).

Apesar do aumento das tarifas, o governo informou que empresas poderão solicitar redução temporária da alíquota para zero até 31 de março, nos casos de produtos que já haviam sido beneficiados anteriormente. A autorização provisória poderá valer por até 120 dias.

Protecionismo

O tema ocorre em meio a discussões globais sobre barreiras comerciais. Na sexta-feira (20), a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente Donald Trump extrapolou sua autoridade ao impor um amplo aumento de tarifas sobre importações de quase todos os parceiros comerciais do país - medida conhecida como “tarifaço” - e derrubou parte do aumento.

Antes da decisão, o governo brasileiro vinha criticando a política tarifária norte-americana. Em abril do ano passado, o presidente Lula afirmou que responderia a qualquer iniciativa protecionista dos Estados Unidos, classificando esse tipo de postura como algo que “não cabe mais”.