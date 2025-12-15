BATIDA

Empresária de 40 anos morre em acidente com Porsche em Balneário Camboriú

Condutora do veículo foi detida após fuga

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:31

Aline Dalmolin Crédito: Reprodução

A empresária Aline Cristina Dalmolin, de 41 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (15) em Balneário Camboriú, Santa Catarina, após um grave acidente de carro. A vítima estava em um Porsche Macan conduzido por outra mulher quando o veículo colidiu violentamente contra um poste na Avenida Normando Tedesco, na região da Barra Sul, uma das áreas mais nobres da cidade. Câmeras de segurança registraram a força da batida, que deixou parte da região sem energia elétrica.

O socorro foi acionado, mas encontrou Aline inconsciente e presa às ferragens, com lesões gravíssimas. Ela morreu a caminho do hospital, após sofrer várias paradas cardiorrespiratórias.

Empresária morreu em acidente

A condutora, de 57 anos, fugiu do local do acidente, mas foi localizada em uma área de mangue próxima ao Rio Camboriú. Segundo o 12º Batalhão da Polícia Militar, “Populares relataram que a condutora do veículo, autora do fato, teria saído do automóvel e se deslocado em direção às margens do Rio Camboriú, sendo localizada pela guarnição em área de mangue, apresentando sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção, odor etílico e desorientação, não sendo constatadas lesões aparentes”.

A motorista passou pelo teste do etilômetro, que constatou ingestão de álcool em nível que configura crime de trânsito. Os policiais também observaram alteração psicomotora, com sinais como hálito alcoólico, sonolência, desordem nas vestes e olhos vermelhos.

Ela foi levada ao hospital e depois encaminhada à delegacia, onde permaneceu calada durante o interrogatório, acompanhada da advogada. Segundo a Polícia Civil, a mulher segue presa e passará por audiência de custódia, sendo posteriormente conduzida à Penitenciária da Canhanduba, em Itajaí. A relação entre a condutora e Aline não foi informada.

Quem era Aline Dalmolin?

Aline se apresentava nas redes sociais como líder de um complexo esportivo em Balneário Camboriú, com praças, quadras para atividades físicas, eventos e lazer, atuando há quase 20 anos na cidade.

Em nota, a CELD Esportes, empresa de Aline, lamentou o ocorrido, descrevendo o momento como de grande dor. “Nesse momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas. Aline foi uma pessoa de grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável em nossa equipe e em toda a comunidade que a conheceu”.