Mulher é presa por pichar estátua durante protesto contra PL da Dosimetria

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:28

Mulher foi presa após pichar monumento em BH Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Thabata Pinheiro Campos, de 37 anos, foi presa pela Guarda Municipal de Belo Horizonte durante o protesto contra o PL da Dosimetria, realizado no domingo (14). Câmeras de monitoramento da Praça da Estação flagraram o momento em que a manifestante pichou a estátua Monumento à Terra Mineira.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que Thabata pichou as frases 'Brasil Terra Indígena' e 'Demarcação'. Também é possível ver o momento em que a mulher é conduzida por guardas municipais sobre protestos de outros manifestantes.

Segundo a Guarda Municipal, em nota enviada ao jornal O Globo, ela resistiu às ordens dos agentes no momento da abordagem e foi encaminhada à autoridade policial.

De acordo com a Guarda Municipal, o ato de pichação é considerado infração administrativa pela legislação municipal vigente, passível de multa, além de eventual responsabilização criminal e da obrigação de reparar os danos causados.

Em agosto deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a decisão da Primeira Turma da Corte que condenou a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do STF, em janeiro de 2023.

Manifestantes realizaram atos pelo país contra a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e o projeto de lei que reduz o tempo de prisão de condenados por tentativa de golpe de Estado, o PL da Dosimetria, no domingo (14). Em Salvador, um protesto foi realizado na Barra. Os manifestantes também protestaram contra a violência cometida contra mulheres. 

