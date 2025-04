8 DE JANEIRO

'Não se justifica botar uma mulher que passou batom numa estátua 14 anos na cadeia', diz Moro

Em Salvador, senador e ex-ministro criticou rigor de penas do STF com "brasileiros que erraram"

O senador Sergio Moro (União Brasil) criticou as penas impostas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Ele afirmou que não se pode aceitar que uma pessoa que "passou batom numa estátua" seja condenada a 14 anos de prisão. >

Ele continuou: "Os manifestantes lá do 8 de janeiro, não se justifica botar uma mulher que passou batom numa estátua 14 anos na cadeia. Não se justifica pegar senhoras que erraram, que se excederam, cidadãos brasileiros e colocar 17 anos de prisão na cadeia. Nós precisamos também defender essa causa. E estaremos defendendo essa causa para mudar o nosso país". >

Moro faz referência ao caso da cabelereira baiana Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar "Perdeu, mané" na estátua "A Justiça" do Supremo Tribunal Federal. O caso integra a mesma investigação sobre os atos golpistas de 2023. Bolsonaristas têm usado o caso de Débora para dizer que há rigor da Justiça, afirmando que ela teria apenas usado um batom para pichar a estátua, sem cometer outros crimes. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, comentou o caso de passagem no julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu.>