EVENTO EM SALVADOR

Ronaldo Caiado se lança pré-candidato à Presidência durante evento em Salvador

Governador de Goiás diz que escolheu Bahia por ser "mãe do Brasil" e diz que será um "candidato de propostas"



Carol Neves

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:19

Ronaldo Caiado lançou pré-candidatura em Salvador Crédito: Reprodução

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lançou oficialmente sua pré-candidatura à presidência da República nesta sexta-feira (4), durante um evento no Centro de Convenções de Salvador. Ele explicou que suas ligações com a Bahia e o fato do estado ser "a mãe do Brasil" justificam a escolha de fazer o lançamento na capital baiana. Políticos como o prefeito Bruno Reis e e o ex-prefeito ACM Neto estiveram presentes. >

"Por que a Bahia? A Bahia é a mãe do Brasil. Quando eu lancei minha candidatura em Goiás, eu lancei na cidade de Goiás que é a cidade mãe do estado de Goiás. Na minha campanha a presidente da República, eu estou lançando aqui na Bahia, que é, sem dúvida nenhuma, a mãe do Brasil. Eu quero falar aqui da Bahia para todo o Brasil. É esse o motivo", disse o governador.>

No mesmo evento, ele recebeu o título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho. Caiado apontou que suas ligações políticas e familiares também reforçaram a escolha da Bahia para o evento. "Tenho e a honra de poder receber aqui, Bruno Reis me concedeu um título de cidadão baiano e também a honraria 2 de Julho. Então são vários os motivos que realmente me fizeram vir aqui e lançar a nossa pré-candidatura", disse o governador. >

Para Caiado, a direita chegará unida às eleições porque há uma rejeição majoritária ao governo Lula, em sua avaliação. "Esse sentimento é majoritário no Brasil e ele chegará unido no segundo turno. Sem dúvida nenhuma, nós teremos uma vitória expressiva sobre um governo que realmente não mostrou nenhuma capacidade de apresentar um plano de desenvolvimento para o país e nem realmente entregar aquilo tudo que prometeu à população brasileira", afirmou. >

Caiado disse quem conhece seu governo vota nele, e agora a missão é destacar seu trabalho por todo Brasil. "Ser conhecido e mostrar a vitrine hoje, que é o Estado de Goiás, que é o melhor Estado, o Estado mais bem governado do país e, ao mesmo tempo, ele está em primeiro lugar em todas as áreas de atuação do governo. Educação, segurança, transparência", elencou.>

O desafio será levar suas propostas para todo país, reconheceu. "Começando aqui meu ponto de partida Aqui o grande momento da nossa pré-campanha, por Salvador, caminhando os outros estados do Nordeste e aí sim, podendo debater com a população, com todas as entidades de classe, mostrando o que nós fizemos. Não é um candidato do achismo, é um candidato que tem proposta e que, ao mesmo tempo, tem realizações para poder apresentar à população brasileira".>

Ele elogiou o trabalho de ACM Neto à frente de Salvador. "Quando a ACM Neto foi prefeito da cidade de Salvador que recebeu a cidade nas mesmas condições que eu recebi o Estado, que deu uma nova dimensão a esse Estado Foi o primeiro lugar de todas as capitais do Brasil Isso seguido por mim e agora continuado por Bruno Reis à frente da Prefeitura de Salvador, o que é um orgulho para nós, mostrando que a gestão da União Brasil faz a diferença. Esta é a grande realidade. São pessoas comprometidas com a ética, com a dignidade e com a coragem de mudar", acrescentou. >

Críticas ao governo>

Caiado citou a desaprovação crescente do presidente Lula, apontada em pesquisas, e criticou o aspecto econômico do governo federal. "É uma inflação que vem aí, uma taxa de juros hoje insuportável, uma inibição completa do setor produtivo. Como consequência, já tem uma cesta básica que já está ficando insuportável e insustentável pela população mais humilde de nosso país. Um presidente que se omite nas decisões, responsabiliza governadores e prefeitos diante de um país que tem a maior safra e que, no entanto, para se produzir no país, tornou-se muito mais caro pela taxa de juros".>