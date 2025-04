SALVADOR

Caiado discute setores estratégicos para desenvolvimento econômico em reunião com lideranças

Governador destacou medidas adotadas em Goiás que colaboraram para o índice de aprovação de 80% do seu governo

Durante a sua passagem pela capital baiana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniu, nesta quinta-feira (3), com lideranças dos setores de serviço, comércio e indústria da Bahia para discutir ações e medidas desenvolvidas em Goiás que colaboraram para o índice de aprovação de 80% do seu governo, conforme indicado em pesquisa Quaest divulgada em fevereiro. >

“Não existe uma campanha eleitoral de um dia para outro. Se nós não tivermos a oportunidade de caminhar o país, mostrar o que estamos fazendo e propondo metas para implantarmos no Brasil, as pessoas não terão a oportunidade de nos conhecer”, explicou Caiado. “Com muita determinação, por saber da escola e da vivência política e dos resultados que obtivemos em Goiás é que estamos começando aqui na Bahia”, completou.>

Estiveram presentes no encontro representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA). Durante a reunião, o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, pontuou preocupações com setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do país, como segurança, infraestrutura e, principalmente, educação. “Defendo que nesses temas, quando a sociedade debate, eles criam valor político e certamente nós vamos ter decisões de escolhas muito mais coerentes”, afirmou.>

As reuniões contaram com a presença do vice-presidente do União Brasil (UB) e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto; do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); e do prefeito da capital baiana, Bruno Reis (UB). “Vamos trabalhar muito para unir toda a oposição em torno de um nome e não tenham dúvidas que a nossa preferência é por Caiado”, destacou o prefeito Bruno Reis.>