CPI DAS APOSTAS ESPORTIVAS

Empresário diz ter lucrado R$ 300 milhões com manipulações e rebaixamento de 42 clubes

Gestor do Santa Maria, ele confirmou ter utilizado a estrutura do clube para adulterar resultados

Em depoimento remoto à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, do Senado, nesta terça-feira (8), o empresário William Pereira Rogatto confessou ter sido o responsável pelo rebaixamento de 42 equipes de futebol nos 26 estados, além do Distrito Federal.

"Rebaixei 42 times e sou conhecido como 'rei do rebaixamento', não dá para ganhar dinheiro sem rebaixá-los. Não estou matando nem roubando ninguém. O sistema é falho e estou indo contra o sistema", afirmou Rogatto, convocado pela CPI como suspeito de chefiar um esquema de apostas ilegais no Distrito Federal neste ano.

Gestor do Santa Maria no último Candangão, como é conhecido o estadual do Distrito Federal, ele confirmou ter utilizado a estrutura do clube para adulterar resultados e pediu desculpas aos dirigentes da agremiação.