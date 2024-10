LITORAL DE SP

Empresário morre durante exame de ressonância magnética em Santos

O empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, morreu durante um exame de ressonância magnética na cabeça em uma clínica de Santos, no litoral de São Paulo. A causa da morte será conhecida após resultado da necrópsia do Instituto Médico Legal (IML).

"Isso tudo me deixa angustiada e nervosa", contou a viúva do empresário, Sabrina Altenburg Penna, ao G1 Santos. "Entrei com meu marido, saí com um papel na mão".