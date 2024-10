LUTO

Empresário morto em ressonância sentia muito sono; ele nunca tinha feito o exame

Segundo a viúva do empresário, Sabrina Altenburg Penna, era a primeira vez que ele ia fazer uma ressonância, mas estava tranquilo. Fábio foi até a clínica às 14h da terça (22) para fazer o exame e morreu dentro da sala da ressonância, enquanto passava pelo procedimento. "Isso tudo me deixa angustiada e nervosa. Entrei com meu marido, saí com um papel na mão", disse ela ao G1 Santos.