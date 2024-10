SANTOS

Viúva cita 'movimentação estranha' em ressonância e lembra cena de marido morto

O que era para ser um simples exame de ressonância magnética virou um pesadelo para Sabrina Altenburg Penna. Viúva do empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, que morreu ao fazer uma ressonância magnética , ela lembra detalhes do dia em que tudo aconteceu.

O início da ressonância teve duas horas de atraso. Mesmo em jejum, Fábio não reclamou. Com a demora, Sabrina deixou a clínica para ir almoçar no mesmo prédio comercial e disse ao marido que retornaria em breve. Menos de 30 minutos depois, ela voltou e Fábio já havia sido chamado para o exame. Quando questionou pelo marido, a esposa ouviu de uma funcionária que ele estava "agitado", mas que isso era normal e que estava tudo bem.

A esposa ficou aguardando o fim do exame e pouco depois notou uma movimentação estranha, com muito entra e sai na sala do exame. Preocupada, ela questionou a funcionária sobre o marido, e foi informada que Fábio teria passado mal, mas que a equipe médica "já estava resolvendo o problema".

Cerca de 40 minutos depois, Sabrina viu dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) entrando na sala de ressonância e ficou angustiada. Foi então que ela viu a cena do marido sedo atendido. “Os médicos do Samu abriram a porta para entrar e vi que ele (Fábio) estava deitado e tinha uma pessoa em cima dele fazendo a massagem (cardíaca) com a mão", disse ao G1 Santos. Logo depois, a esposa foi informada que Fábio morreu de infarto fulminante.