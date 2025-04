VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

‘Enforcamento, chute e empurrão’: ex-companheira já sofria agressões de advogado preso por violência doméstica

João Neto teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (15)

No documento, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas (MP-AL) afirma que a vítima relatou ter sido ameaçada com o uso de arma de fogo por João Neto. Por conta deste fato, além da prisão preventiva, o juiz também determinou a suspensão da posse do porte de armas do advogado.>