TENDÊNCIA

Enzo e Valentina? Descubra quais serão os nomes mais populares em 2025

Pesquisa utilizou dados de registros civis, hospitais e maternidades

A escolha de nomes para recém-nascidos é uma tradição que reflete tanto as tendências culturais quanto as influências familiares. Em 2024, os nomes mais populares no Brasil para meninos e meninas foram revelados, e as previsões para 2025 já estão sendo discutidas.>