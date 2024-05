MORTO NO BANCO

Erika Souza fala sobre a morte do Tio Paulo e diz que conversou com ele antes de entrar no banco

Sobrinha relatou ainda que tinha feito uso de medicamento controlado

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 07:34

Erika Souza Crédito: Reprodução/TV Globo

Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, sobrinha de Paulo Roberto Braga, que morreu dentro de uma agência bancária, falou pela primeira vez sobre o caso. Ela disse que conversou com o tio antes de entrarem na agência e negou que soubesse que ele estava morto.

Ela conta que perguntou ao tio sobre apoiar a cabeça dele. "Eu perguntei se assim ficaria melhor, ele disse que sim", disse, em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (5).

Erika disse ainda que não era cuidadora do tio e que esperava que ele se recuperasse, após ficar uma semana internada. "Me deram uma receita de um remédio de cinco dias, eu comprei o remédio e a fralda. Eu pensei que ele ia ter uma melhora, que era só uma pneumonia", conta. Ela disse ainda que não achou que o tio estava muito debilitado porque ele teria pedido para ir ao banco.

Sobre o que aconteceu dentro do banco, ela disse que não lembrava muito por usar medicamentos controlados. "Como eu faço tratamento, eu tomava zolpidem, às vezes tomava mais do que um. [O esquecimento] não sei se foi efeito do remédio que eu tinha tomado naquele dia", afirma.