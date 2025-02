NOVO CASO

Estourou no bolso: entenda como um celular pode explodir mesmo sem estar carregando

Em Goiás, jovem se feriu após aparelho que estava no bolso pegar fogo

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 08:41

Jovem ficou ferida Crédito: Reprodução/TV Anhaguera

O superaquecimento da bateria é apontado como a principal causa de explosões em celulares, mesmo quando o aparelho não está conectado a um carregador. O assunto ganhou atenção após um incidente ocorrido em Anápolis, Goiás, no último sábado (8), quando uma jovem se feriu após o celular que carregava no bolso traseiro de sua calça explodir enquanto ela fazia compras. O momento foi registrado por câmeras de segurança da loja, que capturaram o início do fogo.>

Gabrielle Silva, especialista do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e em parcerias tecnológicas da TIM Brasil, explica que as baterias de íon-lítio, comuns em celulares, são sensíveis a altas temperaturas. Quando o calor gerado pela bateria excede sua capacidade de dissipação, ocorre um fenômeno conhecido como fuga térmica. "Esse é um processo no qual o calor gerado pela bateria é maior do que o que pode ser dissipado, levando à combustão", afirma Silva, em entrevista ao G1. No entanto, ela ressalta que esse tipo de situação é raro, pois depende de danos à estrutura de proteção interna da bateria, o que não é comum.>

Hiago Kin, presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, reforça que as baterias de íon-lítio possuem múltiplos sistemas de segurança para evitar superaquecimento. "Por isso, para o superaquecimento acontecer, geralmente é necessária uma combinação de fatores extremos", explica, também ao G1. >

Entre os fatores que podem levar a esse problema estão impactos na estrutura da bateria, como pressionar, perfurar ou derrubar o celular, o que pode danificar a separação interna entre os condutores de corrente elétrica, causando curtos-circuitos e superaquecimento. Outro fator é a exposição ao calor, como deixar o aparelho em ambientes muito quentes, por exemplo, dentro de um carro sob o sol, o que pode acelerar processos químicos na bateria e desencadear uma reação descontrolada. A Anatel recomenda evitar carregar o aparelho em recipientes fechados, como bolsas, malas ou gavetas, para prevenir o acúmulo de calor.>

Além disso, o uso de carregadores e baterias falsas também representa um risco significativo. Carregadores falsificados muitas vezes não possuem mecanismos básicos de segurança contra aquecimento excessivo, sobrecarga e curtos-circuitos. A Anatel alerta que "isso pode resultar em superaquecimento do aparelho, riscos de explosão, choques elétricos ou até mesmo incêndio, colocando em perigo a segurança do usuário e de quem está ao redor, podendo ser fatais". O mesmo se aplica a baterias falsas, que podem vir com a estrutura de proteção danificada, aumentando o risco de acidentes.>