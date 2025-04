PANCADARIA

Estudantes 'saem na mão' em briga em universidade federal; veja vídeo

Imagens viralizaram nas redes sociais

Um vídeo em que duas estudantes trocam socos e tapas dentro do campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) viralizou nas redes sociais nesta semana. Nas imagens é possível ver quando duas jovens começam a discutir e, logo depois, começam as agressões.>

Inicialmente as meninas trocam apenas tapas, mas a briga evolui para socos, chutes e elas chegam a rolar no chão, puxando o cabelo uma da outra. Neste ponto, outros alunos tentam intervir e separar as envolvidas. "Os seguranças estão chegando. Separa as duas", gritou um homem. >