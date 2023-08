Estupro em BH: suspeito de abuso é indiciado e motorista de app responde por abandono de incapaz

Wemberson Carvalho da Silva, de 47 anos, único suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos em Belo Horizonte, foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável. Segundo o g1, as delegadas Carolina Bechelany e Danúbia Quadros também informaram que o motorista de aplicativo que deixou a vítima desacordada na calçada responderá por abandono de incapaz.



"O estupro de vulnerável foi comprovado, inclusive por laudo pericial. Ficou muito evidente, com tudo que foi apurado, que ele abandonou essa jovem, que estava desacordada, na porta de casa. Então, é um crime que se enquadra, uma conduta que se enquadrou perfeitamente no crime de abandono de incapaz", disse Danúbia.