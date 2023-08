Motorista de app que deixou jovem desacordada em rua de BH é suspenso

O aplicativo 99 baniu o motorista que deixou uma jovem de 22 anos desacordada e alcoolizada na rua em Belo Horizonte. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (30). Instantes após ser abandonada na rua, a jovem foi levada por um homem e estuprada.



Segundo o Uol, a empresa tomou essa decisão como precaução. “A 99 lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida. A empresa esclarece que fez o bloqueio preventivo do motorista e que aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação”, informou.