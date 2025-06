RIO DE JANEIRO

Ex-anestesista preso por estupro durante parto é condenado a 30 anos de prisão

Giovanni Quintella Bezerra violentou duas grávidas na Baixada Fluminense

Bezerra foi condenado por estupro de vulnerável contra duas pacientes e também deve pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a cada uma da vítimas. Ele está preso no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.>