LEVOU TUDO

Ex-vereadora volta atrás e devolve privada retirada de gabinete em São Paulo

Janaína Lima afirmou que os objetos retirados foram comprados com recursos próprios

Após gerar uma grande repercussão nas redes sociais, com a retirada de uma privada e uma pia do gabinete onde trabalhou nos últimos quatro anos, a ex-vereadora Janaína Lima (PP) decidiu devolver à Câmara Municipal de São Paulo os objetos levados.

Em um vídeo publicado pela ex-parlamentar em seu perfil das redes sociais, nesta quinta-feira (2), ela afirmou que foi orientada a retirar os objetos da Casa Legislativa. "Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino", explicou Janaína.