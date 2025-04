CRIME

Execução à luz do dia: quem era o advogado morto com 10 tiros em frente a motel

Adair Pereira de Araújo, 47 anos, foi candidato a vereador em Luziânia no ano passado

Perseguido e morto a tiros em plena luz do dia no bairro Parque Alvorada I, em Luziânia (GO), nesta quinta-feira (3/4), Adair Pereira de Araújo (foto em destaque), 47 anos, foi candidato a vereador do município goiano em 2024.>