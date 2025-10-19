TRAGÉDIA

Explosão atinge oito casas e deixa dois mortos e nove feridos; cadeirante está desaparecida

Uma pessoa morreu no local e a segunda vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:50

Explosão atinge oito casas e deixa dois mortos e nove feridos; cadeirante está desaparecida Crédito: Divulgação

Pelo menos oito casas conjugadas foram atingidas durante uma explosão no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no estado de Pernambuco, na manhã deste domingo (19). No momento do acidente, havia 12 moradores nas residências. Um homem morreu no local, outro morreu no Hospital da Restauração (HR), no Recife; e nove pessoas ficaram feridas. As informações são do G1 PE.

O Corpo de Bombeiros ainda busca por uma idosa que está sob os escombros. Não foi informada a causa da explosão, que aconteceu por volta das 7h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano informou que foi acionado às 7h32 e que enviou 14 viaturas para o local. Além do Samu, nove viaturas do Corpo de Bombeiros e 33 agentes trabalham na ocorrência, com o apoio de cães farejadores.

A primeira vítima fatal da explosão foi Cláudio dos Anjos da Silva, 40 anos, que morreu no local. Um idoso de 67 anos chamado José de Lima foi levado para o HR de helicóptero, mas não resistiu e morreu poucas horas depois. Ele teve queimaduras graves em 90% do corpo. A esposa dele permanece sob os escombros. Identificada como Luzinete dos Santos Lima, 69, ela é cadeirante. As buscas são realizadas com a ajuda de cães farejadores. Há informações ainda de que duas crianças e uma mulher foram levadas para a UPA de Olinda.

Segundo o secretário-executivo de Defesa Civil de Olinda, coronel Carlos D'Albuquerque, uma casa vizinha ao terreno onde ficavam as oito residências será desocupada porque uma parede caiu sobre o telhado. Outras casas próximas também foram danificadas, mas não precisarão ser interditadas. A área foi isolada pela Polícia Militar, e equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal acompanham os trabalhos de busca e farão, em seguida, a avaliação estrutural dos imóveis atingidos.