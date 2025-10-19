ATENÇÃO AO RÓTULO

Tratados como vilões, os alimentos enlatados podem ser aliados da saúde; saiba mais

Especialistas apontam que segredo está em saber o que procurar no rótulo e como escolher o produto certo



Perla Ribeiro

Agência Einstein

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 14:56

É preciso se atentar ao róluto dos alimentos enlatados Crédito: Shutterstock

Por serem práticos de usar, eles são uma mão na roda na cozinha de qualquer um, mas carregam fama de vilão, são tratados como inimigos da alimentação saudável. No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, a maior parte dos enlatado pode, sim, fazer parte de uma dieta equilibrada. O segredo está em saber o que procurar no rótulo e como escolher o produto certo. Para a surpresa de alguns, esses produtos em geral não contêm conservantes.

“O que acontece com os enlatados é justamente o oposto do que muita gente imagina. Eles passam por altas temperaturas, que eliminam microrganismos nocivos à saúde, e por isso não precisam receber substâncias conservantes”, explica a engenheira de alimentos Alline Artigiani Lima Tribst, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo.

Ao contrário de ingredientes in natura, esses alimentos ficam protegidos da luz e do oxigênio, o que faz com que tenham uma vida útil maior. É o caso, por exemplo, do milho e da sardinha em lata. Já as leguminosas — como grão-de-bico, ervilha e feijão — têm outras vantagens na versão enlatada. “Essa tecnologia pode inativar alguns componentes conhecidos como antinutricionais, que são encontrados especialmente nas leguminosas e diminuem seu aproveitamento pelo organismo”, afirma Tribst. Por outro lado, alguns nutrientes, como a vitamina C e as do complexo B, acabam sendo degradados pelo calor.

Atenção ao rótulo

Mas não é qualquer produto em lata que vale a pena colocar no carrinho do supermercado. “É importante evitar aqueles com adição de itens como óleos, sal e açúcar, que podem estar, inclusive, em caldas e molhos”, alerta a nutricionista Giuliana Modenezi, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Einstein Hospital Israelita.

O ideal é optar por aqueles feitos apenas com o alimento (exemplo: apenas milho) e temperar em casa, durante a preparação. Versões enlatadas já saborizadas tendem a ter mais sódio, aromatizantes e outros ingredientes não desejados. O estado geral da embalagem também precisa ser avaliado: se a lata estiver amassada, enferrujada ou estufada, não leve para casa.

“Qualquer problema visível que acontece com a embalagem pode comprometer o alimento. Nesses casos, mesmo que o alimento não esteja ‘vazando’ é preciso lembrar que podem ter se formado microfuros, por onde microrganismos podem passar, contaminando o produto”, avisa a pesquisadora da Unicamp.