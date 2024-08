ACIDENTE AÉREO

FAB nega que imprensa teve acesso a conteúdo de caixas-pretas de avião da Voepass

A Força Aérea, por meio do Cenipa, "assegura que nenhum veículo de imprensa teve acesso aos áudios, transcrições, tampouco aos dados dos gravadores de voo, popularmente conhecidos como caixas-pretas (Cockpit Voice Recorder e Flight Data Recorder) da aeronave de matrícula PS-VPB", envolvida no acidente aéreo em Vinhedo.

Além disso, a FAB "reitera seu compromisso com a transparência e a seriedade na condução das investigações, bem como pelo respeito à dor dos familiares das vítimas envolvidas no acidente".

Análise preliminar do gravador de voz da cabine do avião da Voepass que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9, indica que o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou ao piloto Danilo Santos Romano o que estava acontecendo após perceber que a aeronave perdia sustentação. Conforme reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, na quarta-feira, 14, até o avião cair se passou cerca de 1 minuto e a gravação é finalizada com gritos