FOGO

Fábrica de fantasias de Carnaval é destruída por incêndio no Rio

Trabalhadores estavam no local e foram resgatados; trabalho está em andamento

Segundo informações da TV Globo, havia pelo menos 100 pessoas no galpão no momento do incêndio, sendo que parte delas estava dormindo. Quatro ocupantes conseguiram se salvar ao se refugiarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica. Imagens registraram o momento tenso, com o grupo envolto em uma densa fumaça negra, enquanto bombeiros corriam com escadas portáteis para resgatá-los, já que caminhões com escadas magirus não conseguiam acessar o local devido às passagens estreitas. Elas foram retiradas do local pouco antes do fogo atingir o andar. >