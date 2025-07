CRIME BÁRBARO

Facção executa skatista de 15 anos após confundí-lo com traficante rival

Vítima foi identificada como Marcos Felipe Mendes de Souza

Mais um adolescente virou vítima de uma guerra entre grupos criminosos. Dessa vez, o caso foi registrado em Fortaleza, na última segunda-feira (30), quando Marcos Felipe Mendes de Souza, 15 anos, que era mais conhecido como Felipe Maracajá, foi morto a tiros por traficantes. A vítima, que era skatista, teria sido confundida pelos criminosos com um traficante rival. >

De acordo com informações do g1, o jovem foi abordado por criminosos e teve o celular ‘investigado’. Ao pegar o aparelho, os traficantes teriam concluído que o adolescente faria parte de um grupo criminoso rival, o que é negado pela família da vítima. Depois disso, o skatista chegou a correr, mas foi alcançado e executado a tiros pelos traficantes.>

"Hoje, Felipe se soma às estatísticas cruéis de um país que falha com sua juventude. Em menos de seis meses, é o segundo jovem skatista assassinado no Ceará. Nas comunidades, onde o Estado não chega, os jovens vivem entre a opressão das forças de segurança e a ameaça das facções”, escreveu a federação.>

Com histórico criminal de roubo e corrupção de menores, o homem foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sendo autuado em flagrante por homicídio.>

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os outros envolvidos no crime.>