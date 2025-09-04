Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Famosa por ostentar armas, 'Barbiezinha de Bangu' é presa após três anos foragida

Acusada de tráfico de drogas, jovem de 25 anos usava redes sociais para desafiar autoridades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:27

Graziele da Silva Ribeiro, conhecida como “Barbiezinha de Bangu”
Graziele da Silva Ribeiro, conhecida como “Barbiezinha de Bangu” Crédito: Reprodução

Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos, conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, foi presa nesta terça-feira (2) em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ). A captura foi feita por agentes da 66ª DP (Piabetá), após três anos de buscas.

A jovem estava foragida desde setembro de 2021, quando passou a ser investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante esse período, segundo a Polícia Civil, ela utilizava as redes sociais para publicar vídeos e fotos exibindo armas de fogo, além de mensagens provocativas direcionadas às autoridades.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que monitorou a rotina de Graziele até localizar seu paradeiro. Após ser detida, ela foi levada para a delegacia, onde cumpriu os procedimentos legais, e ficará à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Quina 6818, desta quinta-feira (4)

Resultado da Quina 6818, desta quinta-feira (4)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2910, desta quinta-feira (4)

Resultado da Mega-Sena 2910, desta quinta-feira (4)
Imagem - Depoente diz em CPMI que Banco BMG frauda consignados desde 2005

Depoente diz em CPMI que Banco BMG frauda consignados desde 2005

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua