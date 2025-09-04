RIO DE JANEIRO

Famosa por ostentar armas, 'Barbiezinha de Bangu' é presa após três anos foragida

Acusada de tráfico de drogas, jovem de 25 anos usava redes sociais para desafiar autoridades

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:27

Graziele da Silva Ribeiro, conhecida como “Barbiezinha de Bangu” Crédito: Reprodução

Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos, conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, foi presa nesta terça-feira (2) em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ). A captura foi feita por agentes da 66ª DP (Piabetá), após três anos de buscas.

A jovem estava foragida desde setembro de 2021, quando passou a ser investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante esse período, segundo a Polícia Civil, ela utilizava as redes sociais para publicar vídeos e fotos exibindo armas de fogo, além de mensagens provocativas direcionadas às autoridades.