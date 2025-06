DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Bira Presidente: 'Formou gerações'

Péricles, Thiaguinho e outros artistas publicaram homenagens ao músico

Millena Marques

Publicado em 15 de junho de 2025 às 13:22

Bira Presidente morreu neste sábado (14) Crédito: Reprodução

Fundador do Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos, Bira Presidente morreu aos 88 anos na noite de sábado (14), no Rio de Janeiro. O músico estava em um tratamento de câncer de próstata e tinha Alzheimer. Diversos famosos lamentaram a morte do artista. >

Belo publicou uma homenagem ao padrinho da música nas redes sociais. “Com seu Talento e sua alegria, ele transformou rodas de samba em verdadeiras aulas de brasilidade. Formou gerações, inspirou mestres, abriu caminhos. Bira era o coração pulsante do samba, e seu legado ecoará para sempre nos terreiros, nos palcos, nos blocos e nos corações de quem vive e respira essa arte", escreveu. >

Em uma publicação relembrando os momentos que tiveram juntos, Thiaguinho exaltou a trajetória de Bira. "Se todos do samba fossem como Seu Bira Presidente, seu irmão Ubirany… Ahhh Viveríamos no céu do samba! Céu… É de lá que BIRA PRESIDENTE continuará nos guiando… Ao lado do Mestre Maior… Abençoando o samba e todos que se alegram com esse gênero musical que tem um PRESIDENTE", publicou. >

Péricles afirmou que Bira "foi mais que um músico, foi um símbolo de resistência, alegria e amor ao samba" em publicação feita no Instagram. "Sua batida, sua voz e sua energia seguem vivas em cada roda, em cada canto desse Brasil. Ele é — e sempre será — inspiração para todos nós que somos apaixonados por esse ritmo. Seu legado é eterno e jamais será esquecido", escreveu. >