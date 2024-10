MEU PEQUENO TALISMÃ

Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, tem trabalho análogo à escravidão

O cantor Leonardo está na 'lista suja' do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Isso porque, segundo o g1, o documento explica que a Fazenda Talismã foi fiscalizada, e seis trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão.

Nas atividades econômicas com números de inclusões de trabalhadores, estão produção de carvão vegetal (22 empregadores, sendo 12 de florestas plantadas e 10 de florestas nativas), a criação de bovinos (17), a extração de minerais (14) e o cultivo de café e a construção civil, com 11 empregadores cada.

"Não é do Leonardo. O Ministério do Trabalho fez esse processo e o Leonardo se defendeu com todas as provas", disse.