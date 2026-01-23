Acesse sua conta
Fiel interrompe missa e abraça padre após receber notícia da morte do neto

Cena foi transmitida ao vivo e viralizou nas redes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:59

Fiel abraçou padre durante missa
Fiel abraçou padre durante missa Crédito: Reprodução

O desespero de um avô diante da perda do neto comoveu fiéis e internautas durante uma missa celebrada no último domingo (18), em Tubarão (SC). A cena aconteceu no momento da comunhão e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia, acumulando milhares de visualizações.

As imagens mostram quando um homem sobe as escadas do altar, interrompe o rito e abraça o padre Carlos Henrique, chorando de forma intensa. Surpreso, o sacerdote deixa a hóstia de lado para acolher o fiel, que lamenta em voz alta diante de todos.

O padre contou que conhece o homem há cerca de dez anos e que ele atua como ministro da comunhão na igreja. Naquele dia, no entanto, estava apenas participando da celebração quando foi chamado para receber uma notícia devastadora: a morte do neto, de 20 anos, ocorrida poucos minutos antes.

Segundo Carlos Henrique, inicialmente ele acreditou que o homem estivesse passando mal. Só depois do episódio no altar é que soube do que realmente havia acontecido.

Fiel interrompeu missa para abraçar padre

Fiel abraçou padre por Reprodução
Fiel abraçou padre por Reprodução
Fiel abraçou padre durante missa por Reprodução
1 de 3
Fiel abraçou padre por Reprodução

"Esse senhor é um ministro da comunhão, só que nesse dia ele estava só na missa normalmente e foi chamado para saber uma triste notícia: o neto dele de 20 anos tinha morrido. Ele ficou sabendo e veio desesperado e chorando e lamentando alto do jeito que aparece no vídeo. Como eu estava quase na hora da comunhão, eu deixei a hóstia e fui acolhê-lo. Eu não sabia da morte do neto", explicou ao portal G1.

Após o abraço, membros da equipe da igreja se aproximaram, ajudaram o idoso e o conduziram para uma sala reservada. Lá, ele recebeu água e contou o que havia ocorrido.

O padre relatou que só teve conhecimento da morte do jovem depois de concluir o rito da comunhão e ir ao encontro do fiel. "Só depois que terminei o rito da comunhão e fui até ele é que soube da morte do neto. Ele estava desesperado, buscando socorro. Não sei como deram a notícia, só sei que foi tudo muito forte para ele", contou.

