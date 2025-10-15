ENSINO SUPERIOR

Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23

As inscrições no programa de financiamento do ensino superior vão até o dia 30 de outubro



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:10

Site oficial do Fies Crédito: Marcello Casal Jr

Os interessados em uma das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, poderão se inscrever no novo processo seletivo a partir do dia 23 até 30 de outubro. O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU) o edital com as regras. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Fies.

O Fies concede financiamentos a estudantes de baixa renda em cursos superiores não gratuitos em instituições de ensino superior (IES) privadas que participam do programa. Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos; ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025, no curso escolhido e ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação.

O resultado da chamada única do Fies será divulgado no dia 4 de novembro. De acordo com o MEC, a classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos: sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies; sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores; com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies e com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Com o Fies Social, metade das vagas (50%) é reservada aos candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) com registro atualizado. Esses estudantes beneficiários do Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, como a mensalidade ou semestralidade.

Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única do dia 4 de novembro deverão validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, dentro da instituição de ensino superior para a qual se candidatou. Caso a comissão identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição poderá exigir a apresentação de documentação complementar.