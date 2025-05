VIOLÊNCIA

Filho é preso suspeito de estuprar e maltratar a mãe de 98 anos

Vizinhos ouviam gritos de socorro e mãe do suspeito informou que vinha se alimentando só de água e farinha. Caso ocorreu em Manacapuru (AM)

Uma trágica história aconteceu no Amazonas, em data próxima ao Dia das Mães. Um homem de 50 anos foi preso sob suspeita de abusar sexualmente da própria mãe, uma idosa de 98 anos. O caso ocorreu na quinta-feira (8/5) em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Segundo o testemunho de vizinhos, que alertaram a polícia, a mulher gritava por socorro todas as noites.>

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) no bairro Correnteza, após as denúncias dos vizinhos.>