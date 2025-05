COLUNA BRUNO WENDEL

Celular no presídio: monitor preso levava aparelho para liderança do BDM

Cláudio Matheus foi descoberto após passar pelo escaneamento corporal

O monitor de ressocialização Cláudio Matheus, preso após tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador com celular, pretendia entregar o aparelho para o traficante Ronald, uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM). Cláudio pretendia chegar à cela 1, do pavilhão 1, mas acabou desmascarado nesta quarta-feira (07). >