CRIME

Fisiculturista que assassinou vendedora com 20 facadas é achado morto na cadeia

Gravações mostravam o suspeito analisando o local antes do crime

Carol Neves

Publicado em 31 de março de 2025 às 07:53

Wenderson Rodrigues de Souza Crédito: Reprodução

Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, acusado de assassinar a vendedora Carla Gobbi Fabrete, foi achado morto neste domingo (30) no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (ES). A causa da morte ainda não foi divulgada. >

Wenderson passou mal na cela e foi socorrido por servidores penais, mas chegou sem vida à Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP). A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) afirmou que "todos os trâmites necessários estão em andamento" e que a morte foi comunicada à polícia.>

Ele estava preso desde 14 de março, acusado de assassinar Carla a facadas no dia 10, em uma loja no bairro da Glória. Segundo a delegada Raffaella Aguiar, Wenderson se passou por cliente, "encurralou e a levou para o fundo da loja, onde desferiu os golpes de faca". >

Gravações mostravam o suspeito analisando o local antes do crime. "Quando, de repente, ele viu a loja em que a vítima trabalhava, ele dá uma meia parada, retorna, analisa e segue. Logo depois, ele retorna com subterfúgio de que era um cliente", relatou a delegada, de acordo com o Uol. >

O acusado parecia estar arrependido, inicialmente, mas depois transpareceu frieza: "No primeiro momento, a gente achou que ele estava arrependido. Entretanto, quando começaram as perguntas acerca da motivação do crime, ele se mostrou frio e calculista", acrescentou a delegada.>

Crime>

As imagens do circuito interno da loja mostram Wenderson entrando no estabelecimento com um cachorro e sendo atendido por Carla. Ele conversa com a vendedora, mostra um aparelho e, sorrindo, os dois seguem para os fundos da loja. Lá, ele saca uma faca e ataca a jovem. Foram mais de 20 facadas. Após o crime, Wenderson sai do local como se nada tivesse acontecido.>

Carla foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência e Emergência (Heue) em Vitória, onde passou por cirurgia e ficou internada na UTI. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu um dia depois. A polícia investiga a motivação do crime.>

Suspeito se vestia de Homem-Aranha>

Wenderson foi preso por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha em uma rua próxima à loja. Ele é conhecido na região por vender doces vestido de Homem-Aranha. Nas redes sociais, ele se apresenta como técnico em enfermagem, animador de eventos, fotógrafo e poeta. Em outro perfil, ele se descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo e coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal.>