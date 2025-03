CRIME

'Homem-Aranha' mata vendedora com 20 facadas dentro de loja

Após o crime, Wenderson sai do local como se nada tivesse acontecido

Carla Gobbi, 25 anos, foi esfaqueada enquanto trabalhava em uma loja de acessórios para celular no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha (ES), na tarde desta segunda-feira (10). A vítima foi atingida por pelo menos duas facadas, uma delas no pescoço, e não resistiu aos ferimentos, morrendo na manhã de terça. O suspeito, Wenderson Rodrigues de Souza, 30 anos, blogueiro que se veste de heróis como Homem-Aranha e Superman, foi preso após o crime. As informações são do Metrópoles.>

As imagens do circuito interno da loja mostram Wenderson entrando no estabelecimento com um cachorro e sendo atendido por Carla. Ele conversa com a vendedora, mostra um aparelho e, sorrindo, os dois seguem para os fundos da loja. Lá, ele saca uma faca e ataca a jovem. Foram mais de 20 facadas. Após o crime, Wenderson sai do local como se nada tivesse acontecido. >