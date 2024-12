DESCOBERTA

Fóssil de dinossauro encontrado no Maranhão é de espécie inédita para ciência

Trabalho de identificação está em andamento no Pará

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 15:56

Fóssil foi localizado em 2021 Crédito: Divulgação

Três anos depois que ossos de um dinossauro foram localizado em Davinópolis, no sudoeste de Maranhão, os pesquisadores concluíram que se trata de uma espécie de cerca de 100 milhões de ano que ainda é desconhecida pela ciência.

"Esses fósseis representam um dinossauro, espécie distinta, do grupo dos saurópodes, e que verificamos que se trata realmente de uma espécie nova", disse ao G1 o paleontólogo Elver Luiz Mayer, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que coordena o trabalho de análise.

Ele diz que o trabalho deve acabar no ano que vem. "Além disso, verificamos que existe uma afinidade, um parentesco, entre esse dinossauro do Maranhão e um dinossauro de outro país. Ainda não posso dizer, pois são informações preliminares e os resultados científicos estão sendo finalizados e devem sair no início de 2025".

O saurópode tinha o pescoço longo e uma cabeça pequena. Ele era herbívoro e chegava a até 8 metros de altura, 20m de comprimento e peso de 20 toneladas. O espécime localizado no Maranhão tem 18 metros de comprimento.

Com o fim da pesquisa, os fósseis voltarão do Pará para o Maranhão, onde devem ficar expostos no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia, em São Luís.