ESQUEMA

Fraude no FGTS: PF investiga quadrilha que desviou R$ 7 milhões de jogadores de futebol

Entre as vítimas estão Guerrero, Gabriel Jesus e Cueva

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:44

Paolo Guerrero e Gabriel Jesus estão entre vítimas Crédito: Reproduçao

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (13), a 3ª fase da Operação Fake Agents, no Rio de Janeiro, com o objetivo de desmantelar um esquema milionário de saques fraudulentos do FGTS que atingiu jogadores de futebol, ex-atletas e treinadores. Segundo as investigações, o grupo teria desviado cerca de R$ 7 milhões.

Entre as vítimas identificadas estão Paolo Guerrero, Gabriel Jesus, Ramires, João Rojas e Christian Cueva. O golpe era comandado, de acordo com a PF, pela advogada Joana Costa Prado Oliveira, que se valia de contatos dentro da Caixa Econômica Federal para liberar valores de forma indevida. A profissional teve a carteira da OAB suspensa, de acordo com O Globo.

A apuração teve início após a denúncia de um banco privado, que identificou uma conta aberta com documentos falsos em nome do atacante Paolo Guerrero. O jogador peruano teria sofrido um desvio de R$ 2,2 milhões, resultado de solicitações fraudulentas ao Fundo de Garantia.

Durante esta etapa da operação, os agentes da PF cumpriram quatro mandados de busca e apreensão: três em residências de funcionários da Caixa, localizadas na Tijuca, Ramos e Deodoro, e um em uma agência bancária no Centro do Rio.

Com o avanço das investigações, surgiram novas vítimas, incluindo ex-jogadores, treinadores e atletas estrangeiros que passaram pelo futebol brasileiro. Os suspeitos podem responder por falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa, entre outros crimes.

Esquema atuava há mais de uma década

De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha operava desde 2014, estruturando uma rede para desviar valores do FGTS de atletas desligados de clubes. O grupo contava com advogados, bancários, empresários e até ex-jogadores.