CLIMA

Frente fria e ciclone: veja os estados brasileiros na rota de tempestade nesta semana

Fenômenos provocam instabilidade, chuva intensa e risco de transtornos

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:02

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil Crédito: Shutterstock

O início da primeira semana do outono será marcado pela formação de um ciclone próximo ao Rio Grande do Sul, seguido pelo avanço de uma frente fria que deve intensificar as condições de instabilidade na região. O cenário ocorre após um fim de semana já marcado por chuvas frequentes em diversas áreas do estado gaúcho, e a tendência é de continuidade das precipitações nos próximos dias.

Nesta terça-feira (24), a frente fria associada ao ciclone mantém o tempo instável, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, com chuva desde as primeiras horas do dia. Já no sul do estado, há previsão de abertura de sol, embora ainda não se descarte a ocorrência de pancadas mais intensas e transtornos pontuais.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Após atingir o Rio Grande do Sul, a frente fria perde força no interior do país e se desloca em direção ao oceano. Ainda assim, o sistema favorece a formação de instabilidades em Santa Catarina e no Paraná.

A previsão indica chuva em áreas desses estados até, pelo menos, quarta-feira (25), com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em alguns pontos.

Meteorologistas do Climatempo alertam para a possibilidade de transtornos localizados, especialmente em regiões com maior volume de chuva acumulada.