PERDEU A CHANCE

Funcionária de lotérica não participa de aposta que escolheu números e perde R$ 206 milhões

Dono do estabelecimento contou que não participou da aposta

Publicado em 6 de março de 2024 às 14:17

Lotérica sorteada Crédito: Arquivo Pessoal/Leonardo Salermo

O prêmio de R$ 206.475.189,60 milhões da Mega-Sena saiu de uma casa lotérica de Goiânia, mas a pessoa que escolheu os números, não participou, perdendo a bolada.

Segundo o dono da lotérica, Leonardo Salermo, em entrevista ao G1, ele e os outros funcionários não participaram dessa aposta, e perderam o valor milionário.

"Infelizmente, eu não fiquei com a cota. É de prática dos lotéricos de quando fazemos um bolão, ficamos com a cota para a lotérica concorrer. Infelizmente, apesar do tanto que a gente joga, nesse bolão eu não cheguei a participar", disse.

As dezenas sorteadas foram 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59 e foram registradas a lotérica que fica no Setor Vila Nova, na capital, na última segunda-feira (4). Com isso, cada apostador levou para casa o valor de R$ 8.603.132,88 milhões.