CRIME

Funcionária é estuprada por colega de trabalho dentro de empresa

Suspeito foi preso em cidade vizinha

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:58

Suspeito foi preso Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso na última segunda-feira (20), em Quixeramobim, suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos nas dependências de uma empresa na cidade de Quixadá, no interior do Ceará.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá diz que as investigações apontaram que o crime ocorreu quando a vítima estava sozinha no local de trabalho. Diante da gravidade do caso, a polícia solicitou a prisão do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.