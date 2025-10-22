Acesse sua conta
Funcionária é estuprada por colega de trabalho dentro de empresa

Suspeito foi preso em cidade vizinha

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:58

Suspeito foi preso
Suspeito foi preso Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso na última segunda-feira (20), em Quixeramobim, suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos nas dependências de uma empresa na cidade de Quixadá, no interior do Ceará.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá diz que as investigações apontaram que o crime ocorreu quando a vítima estava sozinha no local de trabalho. Diante da gravidade do caso, a polícia solicitou a prisão do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Segundo informações do G1, com o mandado de prisão preventiva, os agentes localizaram o homem na cidade vizinha e o conduziram à delegacia, onde foi formalmente autuado pelo crime.

