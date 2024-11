RIO GRANDE DO SUL

Funcionário do Banco do Brasil é preso com mais de R$ 1 milhão furtado de agência

Ele e uma mulher foram detidos na última segunda-feira (18), com R$ 763.43, 70.700 euros e 41.940 dólares

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 16:34

Apreensão da PRF Crédito: Divulgação

Um funcionário do Banco do Brasil, de 43 anos, foi preso com R$ 1,5 milhão, enquanto tentava viajar para o Uruguai. Ele foi localizado com uma mulher, de 29 anos, na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS). A suspeita é que o dinheiro seja proveniente de um furto a uma agência do Banco do Brasil no Espírito Santo, onde ele trabalha.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal foi detido na última segunda-feira (18), com R$ 763.43, 70.700 euros e 41.940 dólares. "A informação era de que um funcionário do Banco do Brasil seguia em fuga para o Uruguai com dinheiro furtado de uma agência bancária", disse a PF.

O dinheiro foi encontrado no carro, em malas e junto ao estepe. A mulher confessou à PF que o dinheiro localizado pertencia ao Banco do Brasil

Aos policiais, a mulher, de 29 anos, disse que eles estavam viajando para o Uruguai e confirmou que o dinheiro pertencia ao Banco do Brasil. Eles "foram presos e apresentados na polícia judiciária, para onde também foram levadas as cédulas e o veículo".