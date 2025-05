NA MIRA

Garoto é ameaçado após “cantar” aluna em escola: “Tá querendo morrer?”

Nos ataques, o autor fala que a vítima deve se afastar da prima dele. “Me falaram que tá mexendo com a mina. Fica esperto, seu comédia”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga uma série de ameaças de morte feitas contra um adolescente, de 14 anos, estudante de uma escola particular de Águas Claras. Os ataques, feitos de forma anônima por meio do WhatsApp, foram enviados tanto em mensagens de texto quanto em áudio. O garoto foi jurado de morte por, supostamente, “se aproximar de uma prima” de quem enviou as ameaças.>